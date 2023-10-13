Дорожники ставят новый мост к поселку в Приладожье, популярному среди туристов

Завершен важный этап строительства путепровода в Питкярантском районе.

Строители моста через железнодорожные пути на дороге к поселку Импилахти установили пролетные балки. Как заявили в Минтрансе республики, техническая готовность объекта приближается к 20%.



«В последнее время поселок очень популярен среди туристов, здесь работает швейная фабрика и лесопильный завод. Действуют школа и дом культуры. В поселке также расположена учебно-научная база СПбГУ», — добавили в министерстве.



Напомним, все работы должны быть выполнены до 1 июня 2024 года.



Также напомним, ранее мы сообщали о том, что новый мост откроют по дороге к популярному в Карелии городу.