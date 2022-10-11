Дорожники в Карелии показали мастер-класс работы зимой (ФОТОФАКТ)

Подрядчик в Пудожском районе Карелии рассказал, как надо «устранять просадки» на зимней дороге.

Специалисты Кольского ДРСУ, работающие в Пудожском районе, показали в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте», как они ремонтируют дорогу на подъезде к деревне Куганаволок.



«Продолжаем работать на а/д подъезд к Куганаволоку. Устраняем просадки», - сообщили специалисты.









Напомним, в апреле глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин объяснил, почему улицу Куйбышева в Петрозаводске ремонтировали в снежную погоду.





