Дорожники внесут коррективы в работу пригородных автобусов Петрозаводска

Из-за дорожного ремонта изменится расписание некоторых пригородных автобусов, сообщили на автовокзале столицы Карелии.

В связи с ремонтом участков автодорог с 23 июня изменится расписание отдельных пригородных рейсов автовокзала.



Так, отправление рейса № 138 «Петрозаводск - Спасская Губа через Кончезеро» перенесут на 10 минут, с 10.20 на 10.30.



Позже пойдут автобусы по маршруту № 130 «Петрозаводск - ст. Шуйская через Лучевое-2». Отправление с 09.20 перенесли на 10.00.



В целом, из-за ремонтного сезона на дорогах возможны задержки некоторых пригородных и междугородних рейсов.