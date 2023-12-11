Дорожники восстановили затопленный проезд к деревне в Прионежье

Дорожники восстановили дорогу перед деревней Намоево в Прионежском районе Карелии.
О восстановлении подъезда в деревне в Прионежском районе сообщили в пресс-службе КУ РК «Управтодор РК».
Так, подрядная организация восстановила проезд на участке региональной дороги перед деревней Намоево, говорится в сообщении.
Напомним, дорогу к деревне Намоево подтопило из-за повышения уровня воды в озере Ушкозеро.
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