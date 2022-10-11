Дорожники закатали в асфальт почти все колодцы на одном из шоссе Петрозаводска

На Шуйском шоссе в Петрозаводске под новым асфальтом оказались почти все колодцы, сообщили в «ПКС - Водоканал».

Под новым асфальтом на Шуйском шоссе в столице Карелии оказались почти все колодцы.



«Нерадивые дорожники вместо того, чтобы поднять люки колодцев на нужный уровень, просто засыпали их грунтом и закатали в асфальт», — говорится в паблике компании АО «ПКС — Водоканал».



Для устранения аварии на водопроводе коммунальщикам пришлось срезать новый асфальт, чтобы добраться до повреждения сетей.



Информация передана в администрацию города. Подрядчик обязан устранить нарушение в гарантийные сроки, считают коммунальщики.