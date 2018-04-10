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Новости. Общество
07:05, 10 Апреля 2018

Дорожников в Карелии уличили в нецелевом использовании земельных участков

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В Лахденпохском районе Карелии к компании, строящей автодорогу А-121 "Сортавала", выявлены признаки разработки карьера на землях сельскохозяйственного назначения, сообщили в карельском управлении Россельхознадзора.

В марте 2018 года в ходе проведения рейдового обследования земель сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе в районе строящейся автомобильной дороги А-121 "Сортавала" на земельных участках сельскохозяйственного назначения (с разрешенным видом использования - "для сельскохозяйственного производства") обнаружены признаки разработки карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых, песка и камня, что является нарушением земельного законодательства.

Организации, занимающейся строительством и реконструкцией автомобильной дороги, Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия было выдано разрешение на использование четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения.

Управление обращает внимание, что по закону собственники и арендаторы земельных участков могут использовать их только по указанному назначению и не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

В связи с тем, что в ходе проведения планового рейдового осмотра, обследования были выявлены признаки нарушения земельного законодательства со стороны производителя работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги, государственным инспектором отдела организации земельного надзора подготовлено мотивированное представление для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении организации, занимающейся производством работ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-10 10:21:56
Невидимая рука рынка, держа в руках такую же невидимую лопату в поисках золотого дна немножечко копнула земельку. А шо делать? Бывает. Когда на горизонте маячит 300% прибыли (как там у классика) невидимая рука рынка копнет могилу даже собственной мамаши. :)
тезка Высоцкого
2018-04-10 08:30:51
а я надеюсь что однажды
в асфальт вживят живую плоть
и ямы кочки будут сами
затягиваться поутру
тезка Высоцкого
2018-04-10 08:25:29
я твердо верю что однажды
изобретут такой асфальт
который за ночь весь со снегом
с российских улиц не сбежит
Гость
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