Дорожников в Карелии уличили в нецелевом использовании земельных участков

В Лахденпохском районе Карелии к компании, строящей автодорогу А-121 "Сортавала", выявлены признаки разработки карьера на землях сельскохозяйственного назначения, сообщили в карельском управлении Россельхознадзора.

В марте 2018 года в ходе проведения рейдового обследования земель сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе в районе строящейся автомобильной дороги А-121 "Сортавала" на земельных участках сельскохозяйственного назначения (с разрешенным видом использования - "для сельскохозяйственного производства") обнаружены признаки разработки карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых, песка и камня, что является нарушением земельного законодательства.

Организации, занимающейся строительством и реконструкцией автомобильной дороги, Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия было выдано разрешение на использование четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения.

Управление обращает внимание, что по закону собственники и арендаторы земельных участков могут использовать их только по указанному назначению и не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

В связи с тем, что в ходе проведения планового рейдового осмотра, обследования были выявлены признаки нарушения земельного законодательства со стороны производителя работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги, государственным инспектором отдела организации земельного надзора подготовлено мотивированное представление для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении организации, занимающейся производством работ.