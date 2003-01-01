Дорожное покрытие на центральных проспектах Петрозаводска привели в порядок

На двух проспектах - Ленина и Карла Маркса - завершился ремонт дорог.
Подрядная организация завершила работы в центре Петрозаводска. Сейчас на новом асфальте уже нанесена разметка, рассказали в Минтрансе Карелии.
— Покрытие обновили на проспекте Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова, а также на двух участках проспекта Ленина — от улицы Андропова до дома № 10А и от улицы Кирова до Пушкинской улицы. Общая протяженность отремонтированных проезжих частей — почти полтора километра. В настоящий момент на новом асфальте уже нанесена разметка, — рассказали чиновники.
Центральные проспекты внесли в перечень ремонта по нацпроекту в связи с их большой загруженностью: здесь проходит большой поток автомобилей. Старое покрытие требовало обновления. Работы вели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В этом году также в рамках этого проекта отремонтировали несколько дорог. В их числе, улица Зайцева от улицы Мелентьевой до Нобельского переулка, Красноармейская улица от площади Гагарина до Древлянской набережной, площадь Гагарина (основной ход), участки Лесного проспекта от площади Кукковского кольца до Сыктывкарской улицы.
Помимо этого отремонтированы участки Лососинского шоссе от дома № 26 по Лососинскому шоссе до площади Древлянское Кольцо (включая площадь Древлянское Кольцо с подходами); от дома № 38 к 1 по Лососинскому шоссе до объекта капитального строительства «Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе „Древлянка II“ (общегородская магистраль № 1) в г. Петрозаводске»; от площади Древлянское Кольцо до здания № 18 по Лососинскому шоссе.