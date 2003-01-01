Дорожное покрытие на центральных проспектах Петрозаводска привели в порядок

Помимо этого отремонтированы участки Лососинского шоссе от дома № 26 по Лососинскому шоссе до площади Древлянское Кольцо (включая площадь Древлянское Кольцо с подходами); от дома № 38 к 1 по Лососинскому шоссе до объекта капитального строительства «Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе „Древлянка II“ (общегородская магистраль № 1) в г. Петрозаводске»; от площади Древлянское Кольцо до здания № 18 по Лососинскому шоссе.

В этом году также в рамках этого проекта отремонтировали несколько дорог. В их числе, улица Зайцева от улицы Мелентьевой до Нобельского переулка, Красноармейская улица от площади Гагарина до Древлянской набережной, площадь Гагарина (основной ход), участки Лесного проспекта от площади Кукковского кольца до Сыктывкарской улицы.

Центральные проспекты внесли в перечень ремонта по нацпроекту в связи с их большой загруженностью: здесь проходит большой поток автомобилей. Старое покрытие требовало обновления. Работы вели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

— Покрытие обновили на проспекте Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова, а также на двух участках проспекта Ленина — от улицы Андропова до дома № 10А и от улицы Кирова до Пушкинской улицы. Общая протяженность отремонтированных проезжих частей — почти полтора километра. В настоящий момент на новом асфальте уже нанесена разметка, — рассказали чиновники.

Подрядная организация завершила работы в центре Петрозаводска. Сейчас на новом асфальте уже нанесена разметка, рассказали в Минтрансе Карелии.

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО

В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

Почти тысячу абортов сделали жительницы Карелии с начала года

Дело о смертельном ДТП с водителем в состоянии наркотического опьянения направили в суд

С начала года более тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем

В Карелии за пять лет в разы снизилась задолженность по заработной плате

Число курящих в мире с 2010 года сократилось на 120 миллионов

В Питкярантском округе на два дня отменили автобусы по трем маршрутам

«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.