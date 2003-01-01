Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
На трассе «Кола» столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

10:50

Дорожное покрытие на центральных проспектах Петрозаводска привели в порядок

10:30

Кондопожское ДРСУ получило новые трактора для уборки снега

10:10

Капремонт карельских школ обсудили в эфире «ЦУР объясняет»

10:00

Подрядчик завершил демонтаж моста на Кургане в Петрозаводске

09:50

В селе Деревянное под Петрозаводском строят новую врачебную амбулаторию

09:40

Проверка компаний: зачем нужны стоп-листы и риски ЦБ РФ

09:30

Жительница Муезерского района потеряла 60 тысяч рублей при бронировании санатория

09:25

В Питкярантском округе на два дня отменили автобусы по трем маршрутам

09:00

В Шуе построят цех по выращиванию форели

08:40

В Госдуме предложили освободить от теста на знание русского детей соотечественников

08:20

Карельский спортсмен завоевал серебро на чемпионате России по спортивной гимнастике

08:00

Карельская государственная филармония стала лауреатом премии «Пушкинской карты»

07:45

222 жителей Карелии спасены санавиацией в 2025 году

07:35

Минск лидирует в списке желаемых авиамаршрутов для жителей Карелии

07:20

В заповеднике «Кивач» взрослый медведь растерзал медвежонка

07:00

В Лахденпохском округе избраны новые органы власти

06:40

Число курящих в мире с 2010 года сократилось на 120 миллионов

00:10

Хоккеистки из Петрозаводска победили в турнире памяти Николая Хохлина

22:00

Воспитанники карельского футзала вызваны в сборные России

21:30

В Карелии за пять лет в разы снизилась задолженность по заработной плате

20:30

Появились новые подробности о пропавшем в Онежском озере рыбаке

20:15

Петрозаводчанам рассказали, куда можно сдать использованные шины

20:00

С начала года более тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем

19:45

Подозреваемого в краже сковородок задержали в Петрозаводске

19:30

Дело о смертельном ДТП с водителем в состоянии наркотического опьянения направили в суд

19:15

Мастера музея «Кижи» успешно представили Карелию на этнофоруме

19:00

Музей жертв фашизма им. М. Кольбе открылся в Академическом лицее Петрозаводска

18:40

Жительницу Кемского района накажут за нападение на сотрудника полиции

18:15

Почти тысячу абортов сделали жительницы Карелии с начала года

18:00

В Карелии пройдет конкурс вепсской сказки

17:45

Жителя Медвежьегорска накажут за кражу мобильного телефона

17:30

Активность клещей в Карелии упала почти до нуля

17:15

Без существенных осадков: прогноз погоды на 1 октября

17:00

В Карелии по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ у детей

16:45

Донор костного мозга из Сегежи спас жизнь 57-летнему мужчине из Кирова

16:30

Карелия заняла 21 место в рейтинге материального благополучия регионов России

16:20

В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

16:15

Свыше миллиона рублей начислил себе экс-глава Пудожского района в виде премий и надбавок

15:45

Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»

15:35

Судебные приставы Карелии оштрафовали банк за давление на пенсионерку

15:25

Фонд «Защитники Отечества» продолжает модернизировать жилье ветеранов СВО в Карелии

15:10

Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО

15:00

В Петербурге поймали сбежавшую птицу-носорога

14:50

Глава Карелии рассказал об итогах первого месяца действия новой программы расселения аварийного жилья

14:40

В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»

14:32

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы

14:25

Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

14:10

В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»

14:00

Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

13:50

Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым

13:40

Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка

13:30

Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури

13:20

Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России

13:10

Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

12:55

За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей

12:45

В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар

12:40

День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»

12:36

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

12:30

Олонецкий водитель сбежал с места ДТП

12:10

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

12:00

Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске

11:50

Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»

11:40

Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске

11:30

В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками

11:15

Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии

11:00

Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»

10:40

18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске

10:30

В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость

10:15

Жителей Сегежи и окрестностей ждут временные отключения электроэнергии

09:50

В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе

09:30

В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса

09:00

Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео

08:40

Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд

08:00

В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения

07:40

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

07:20

Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

07:00

Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю

06:40

Суд обязал врачей писать разборчиво

00:10
Дорожное покрытие на центральных проспектах Петрозаводска привели в порядок
Сегодня 10:30 Благоустройство
На двух проспектах - Ленина и Карла Маркса - завершился ремонт дорог.

фото: © Минтранс Карелии

Подрядная организация завершила работы в центре Петрозаводска. Сейчас на новом асфальте уже нанесена разметка, рассказали в Минтрансе Карелии.

— Покрытие обновили на проспекте Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова, а также на двух участках проспекта Ленина — от улицы Андропова до дома № 10А и от улицы Кирова до Пушкинской улицы. Общая протяженность отремонтированных проезжих частей — почти полтора километра. В настоящий момент на новом асфальте уже нанесена разметка, — рассказали чиновники.

Центральные проспекты внесли в перечень ремонта по нацпроекту в связи с их большой загруженностью: здесь проходит большой поток автомобилей. Старое покрытие требовало обновления. Работы вели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В этом году также в рамках этого проекта отремонтировали несколько дорог. В их числе, улица Зайцева от улицы Мелентьевой до Нобельского переулка, Красноармейская улица от площади Гагарина до Древлянской набережной, площадь Гагарина (основной ход), участки Лесного проспекта от площади Кукковского кольца до Сыктывкарской улицы.

Помимо этого отремонтированы участки Лососинского шоссе от дома № 26 по Лососинскому шоссе до площади Древлянское Кольцо (включая площадь Древлянское Кольцо с подходами); от дома № 38 к 1 по Лососинскому шоссе до объекта капитального строительства «Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе „Древлянка II“ (общегородская магистраль № 1) в г. Петрозаводске»; от площади Древлянское Кольцо до здания № 18 по Лососинскому шоссе.

