Дорожные ямы залатали в одном из дворов в Петрозаводске

Ямочный ремонт провели в петрозаводском дворе после обращения жителей к депутату Петросовета.

Решение временное. Двор в будущем году ждет серьезный ремонт в рамках проекта «Комфортная городская среда», рассказал депутат Петросовета Александр Ершов.

«Ко мне обращались сразу несколько жителей — причем независимо друг от друга — с просьбой помочь. Дело в том, что они никак не могли добиться, чтобы им заделали ямы на придомовой территории у дома номер пять. По этому пути выезжают на улицу Правды и далее по всему городу десятки людей, проживающих не только в пятом доме, но и в соседних», — уточнил депутат.

Вот так двор выглядел еще недавно.

Сейчас ямы заделали. Работы провели сотрудники Кондопожского ДРСУ. «Мы вместе с жителями надеемся, что до серьёзной реконструкции двор у дома пять по Ключевскому шоссе теперь «доживёт», — подытожил Александр Ершов.