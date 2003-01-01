Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

Жительница Карелии поблагодарила сотрудников дорожно-патрульной службы из Олонца, которые пришли на выручку.

В МВД Карелии рассказали о благодарности, которая пришла от местной жительницы в Отдел МВД России по Олонецкому району. Жительница Карелии адресовала слова признательности полицейским: они оказались в нужное время в нужном месте.

Вечером, когда уже стемнело, инспекторы ДПС, лейтенант полиции Антон Паньшин и младший лейтенант полиции Андрей Гошкиев, патрулировали трассу «Кола». На оживленном участке дороги они заметили автомобиль, который стоял у обочины с включенной аварийной сигнализацией. Водитель пояснил, что он и его пассажиры направлялись из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Внезапно в автомобиле лопнуло колесо. Запаски не было.

Полицейские пришли на помощь и поделились с путешественниками запасным колесом. Затем они сопроводили их до ближайшего автосервиса.

— Благодаря поддержке и оперативности полицейских, мы смогли безопасно добраться до места ремонта, — говорится в обращении. — Их профессионализм, отзывчивость и готовность помочь заслуживают самого высокого уважения. Спасибо вам, ребята, за вашу нелегкую службу и за то, что вы всегда готовы прийти на помощь. Вы — настоящий пример того, какими должны быть защитники правопорядка.

Ранее мы рассказывали, как дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии.