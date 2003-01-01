РЕКЛАМА
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об ударе током подростка в Карелии

22:13

Автомобиль вылетел в кювет в Пудожском районе

21:01

Лес загорелся в Прионежском районе

19:11

В МЧС Карелии предупредили о сильном ветре

18:04

Крушение истребителя Су-30 в Карелии расследует специальная комиссия Минобороны

17:31

Три гаража и автомобиль полыхали в Карелии

17:03

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

16:02

Сгорел «Ботный дом». Основное здание музея «Полярный Одиссей» в Петрозаводске не пострадало

15:21

С начала года в Карелии произошло 32 ДТП с участием детей-пассажиров

15:04

Молодой петрозаводчанин перевёл аферистам почти 600 тысяч рублей

14:01

Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города

13:10

Следком начал проверку гибели 18-летнего юноши, чьё тело нашли на дне канала в Кондопоге

12:11

Житель Кеми похитил инструменты рабочих во время капремонта дома

11:31

Одно из зданий музея «Полярный Одиссей» сгорело в Петрозаводске

10:51

Один человек погиб на пожаре в Карелии

10:31

В Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов

10:01

Житель Карелии получил серьёзные ожоги на пожаре

09:31

Карельские трассы — в состоянии «катка»: водители предупреждают

09:00

Житель Кондопожского района осужден на 6 лет за преступления против несовершеннолетних

08:40

Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой

08:20

Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

08:00

Экономист спрогнозировал снижение цен на электронику в России

00:10
Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям
Сегодня 12:17 Происшествия
Жительница Карелии поблагодарила сотрудников дорожно-патрульной службы из Олонца, которые пришли на выручку.

фото: © МВД Карелии

В МВД Карелии рассказали о благодарности, которая пришла от местной жительницы в Отдел МВД России по Олонецкому району. Жительница Карелии адресовала слова признательности полицейским: они оказались в нужное время в нужном месте.

Вечером, когда уже стемнело, инспекторы ДПС, лейтенант полиции Антон Паньшин и младший лейтенант полиции Андрей Гошкиев, патрулировали трассу «Кола». На оживленном участке дороги они заметили автомобиль, который стоял у обочины с включенной аварийной сигнализацией. Водитель пояснил, что он и его пассажиры направлялись из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Внезапно в автомобиле лопнуло колесо. Запаски не было.

Полицейские пришли на помощь и поделились с путешественниками запасным колесом. Затем они сопроводили их до ближайшего автосервиса.

— Благодаря поддержке и оперативности полицейских, мы смогли безопасно добраться до места ремонта, — говорится в обращении. — Их профессионализм, отзывчивость и готовность помочь заслуживают самого высокого уважения. Спасибо вам, ребята, за вашу нелегкую службу и за то, что вы всегда готовы прийти на помощь. Вы — настоящий пример того, какими должны быть защитники правопорядка.

Ранее мы рассказывали, как дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии.

