Дорожные полицейские Карелии на трассе выручили мурманчанина

Полицейские помогли жителю Мурманска справиться с ремонтом автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Во время патрулирования автодороги «Кола» сотрудники Госавтоинспекции Медвежьегорска заметили автомобиль, стоящий на обочине.



Капот машины был открыт, одно колесо снято. Полицейские остановились и спросили у водителя, что произошло. Он рассказал, что ехал из Санкт-Петербурга домой в Мурманск.



Иномарка сломалась, а необходимых запасных частей у него не было. Тогда сотрудники ДПС подвезли путешественника до Медвежьегорска, где тот смог купить запчасти.

Помощь в ремонте ему не понадобилась, и тем же вечером мужчина перезвонил полицейским, чтобы сообщить, что справился сам. Он еще раз поблагодарил сотрудников за помощь и отправился домой.