Дорожные полицейские Петрозаводска пришли на помощь девушке-водителю

В госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о том, что дорожные полицейские оказали помощь на дороге девушке — водителю.



Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска Роман Макаров и Сергей Курапцев несли службу на выезде из города.

Внимание автоинспекторов привлек автомобиль ВАЗ, переднее колесо которого было заметно спущено. За рулем авто находилась девушка. Инспекторы остановили автоледи и обратили её внимание на неисправность.

Потом полицейские выручили девушку-водителя, накачав колесо. И убедившись, что все в порядке, пожелали ей безопасной дороги.