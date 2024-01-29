Дорожные полицейские, применив табельное оружие, отправили машину нарушителя в сугроб

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района задержали пытавшегося скрыться водителя без прав.

В ночь на 26 января наряд ДПС Кондопожского района задержал 22-летнего кондопожанина, который управлял иномаркой, не имея водительских прав. Нарушитель безуспешно пытался скрыться от полицейских, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Дежурный наряд заметил подозрительный автомобиль на одной из улиц города. По громкоговорителю полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал требования дорожной полиции.

Желая оторваться от погони, он грубо нарушил правила дорожного движения, в том числе проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции, используя табельное оружие, сделали два предупредительных выстрела. Нарушитель свернул на одну из улиц и, не справившись с управлением, въехал в сугроб.

Находившийся за рулем молодой мужчина признался, что пытался скрыться от полицейских из-за того, что не имел водительского удостоверения.

В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы — за управление автомобилем без прав, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, за проезд на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение требований о регистрации и страховании автомашины.