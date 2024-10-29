Дорожные полицейские проверяли грузовики на Пименовском мосту

Профилактическое мероприятие «Соблюдай ПДД!» прошло сегодня, 30 ноября, днём на подъездных путях к мосту на улице Луначарского.

На Пименовском мосту введены ограничения движения - запрещается проезд транспортных средств общей массой более 3.5 тонн, поэтому автоинспекторы контролировали соблюдение водителями транспортных средств ПДД при проезде именно этого участка, сообщили в госпаблике ГИБДД Петрозаводска.

В отношении двух водителей составлены административные материалы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, проведена разъяснительная работа.

Кроме этого, к административной ответственности привлечен водитель, перевозивший ребенка без использования детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей грузовых автомобилей не нарушать ПДД и заранее определять маршруты движения транспортных средств.