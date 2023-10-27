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Дорожные полицейские Сегежи ночью поймали пьяного водителя

Новости. Происшествия
09:05, 28 Октября 2023
фото: © ГИБДД г. Сегежи / ВК

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Судьбу нарушителя решит суд.

О происшествии рассказали в ГИБДД Сегежи.

В четверг, 26 октября, в 00.18, у дома № 15 на улице Антикайнена в Сегеже дорожные полицейские отстранили от управления 50-летнего водителя автомобиля «Skoda Octavia».

Освидетельствование, проведенное на месте, подтвердило подозрения автоинспекторов: показания прибора составили 0,66 мг/л.

Судьбу нарушителя решит суд.

Так, с начала года в Сегежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 100 водителей, которые находились за рулём с признаками опьянения, при этом 9 из них повторно сенли за руль пьяными, а 11 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

ГИБДД Сегежи просит сообщить о нетрезвых водителях по  телефонам: 102 или 8 (81431) 4-33-33.

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