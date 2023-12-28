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Дорожные полицейские спасли рыбаков из снежного плена

Новости. Общество
11:08, 29 Декабря 2023
фото: © МВД Карелии

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Автолюбитель поблагодарил дорожных полицейских, которые помогли вытащить из кювета его микроавтобус.

На сайт Министерства внутренних дел Карелии поступила  благодарность в адрес  сотрудников Госавтоинспекции за их отзывчивость и человечность, рассказали в пресс-службе МВД республики.

Как сообщил автор обращения, он на микроавтобусе возвращался в Петрозаводск с рыбалки. Дорожные и погодные условия были непростыми, и около поселка Кутижма Пряжинского района он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло в кювет. К счастью, ни водитель, ни пассажир в автоаварии серьезно не пострадали. Проезжавших машин было немного. Те, кто останавливались, не смогли помочь автолюбителю вытащить из снега микроавтобус.

В тот день в Пряжинском районе на маршруте патрулирования находились инспекторы отдельного спецвзвода ДПС Игорь Мацкевич и Денис Чернавский. Они  помогли устранить последствия дорожной аварии. Дорожные полицейские помогли откопать микроавтобус и обратились за помощью к водителю лесовоза, который проезжал по трассе. Водитель тягача помог вытащить Fiat на дорогу, а инспекторы в это время регулировали движение автомобилей с двух сторон дороги.

Благодаря профессионализму и слаженной работе автоинспекторов машина рыбака снова оказалась на ходу, и водитель с пассажиром после многочасовой неприятной ситуации наконец-то  смогли благополучно продолжить путь домой.  «Спасибо за квалифицированную и своевременную помощь! — написал автолюбитель. — В преддверии Нового 2024 года хочу пожелать всем сотрудникам ГИБДД и их близким здоровья и благополучия!»

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