Дорожные полицейские спасли рыбаков из снежного плена

Автолюбитель поблагодарил дорожных полицейских, которые помогли вытащить из кювета его микроавтобус.

На сайт Министерства внутренних дел Карелии поступила благодарность в адрес сотрудников Госавтоинспекции за их отзывчивость и человечность, рассказали в пресс-службе МВД республики.

Как сообщил автор обращения, он на микроавтобусе возвращался в Петрозаводск с рыбалки. Дорожные и погодные условия были непростыми, и около поселка Кутижма Пряжинского района он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло в кювет. К счастью, ни водитель, ни пассажир в автоаварии серьезно не пострадали. Проезжавших машин было немного. Те, кто останавливались, не смогли помочь автолюбителю вытащить из снега микроавтобус.

В тот день в Пряжинском районе на маршруте патрулирования находились инспекторы отдельного спецвзвода ДПС Игорь Мацкевич и Денис Чернавский. Они помогли устранить последствия дорожной аварии. Дорожные полицейские помогли откопать микроавтобус и обратились за помощью к водителю лесовоза, который проезжал по трассе. Водитель тягача помог вытащить Fiat на дорогу, а инспекторы в это время регулировали движение автомобилей с двух сторон дороги.

Благодаря профессионализму и слаженной работе автоинспекторов машина рыбака снова оказалась на ходу, и водитель с пассажиром после многочасовой неприятной ситуации наконец-то смогли благополучно продолжить путь домой. «Спасибо за квалифицированную и своевременную помощь! — написал автолюбитель. — В преддверии Нового 2024 года хочу пожелать всем сотрудникам ГИБДД и их близким здоровья и благополучия!»