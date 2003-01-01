Дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии

На трассе «Кола» в Карелии сотрудники Госавтоинспекции помогли семье из Мурманска, оказавшейся в сложной ситуации.
Когда водитель с семьей возвращался домой, неподалеку от поворота на Лоухи пробил два колеса своего автомобиля.
На помощь пришли лейтенанты полиции Василий Сенин и Александр Попов, которые в тот вечер патрулировали этот участок трассы. Несмотря на позднее время, полицейские не только помогли снять поврежденные колеса, но и отвезли автопутешественника в работающую шиномонтажную мастерскую. После ремонта колеса они вернулись к машине и помогли с его установкой.
— Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции, спасибо вам большое от меня и от моей семьи за оказанную помощь. Вы лучшие! Мир не без добрых людей! Спасибо! — поблагодарил отзывчивых правоохранителей гость республики.
Благодаря оперативной помощи полицейских семья смогла благополучно продолжить путь и добраться до дома.
