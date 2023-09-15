Дорожные пылесосы и поливомоечные машины прошли по улицам Петрозаводска

Чистоту в столице республики поддерживают десятки рабочих и спецтехника.

Порядок в карельской столице ежедневно поддерживают техника и десятки рабочих, напомнили в администрации Петрозаводска 15 сентября. Работы ведут круглосуточно во всех районах города.

Дорожные пылесосы прошли по улицам Зареки и Древлянки. Поливомоечные машины были задействованы на Зареке, Древлянке и в Октябрьском районе. Ночью они работали в Центре. На Зареке, Ключевой и в Сайнаволоке грунтовое покрытие в порядок приводит грейдер. На Кукковке, Древлянке и в Октябрьском районе дороги чистят тракторы на базе МТЗ с коммунальными щетками.



Кроме того, три мобильные бригады привели в порядок остановочные комплексы города. Ручная уборка мусора прошла на газонах и тротуарах Зареки, Кукковки и Центра. Пеший сбор отходов был организован на Ключевой, Кукковке, в Октябрьском районе и Центре.



В источнике напомнили, что субподрядчик ООО «ДСМ» занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томицы и дороги в сторону городского кладбища Вилга.



За качеством работы следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру – 051.