Дорожный нацпроект этого года завершился установкой фонарей на одной из улиц Петрозаводска

На улице Корабелов в карельской столице установили 44 светильника.

Как сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт», работы выполнили специалисты муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы».



На улице Корабелов установили 44 светодиодных фонаря мощностью 100 Вт.



Напомним, модернизация системы уличного освещения карельской столицы началась в прошлом году. Работы проводятся на средства региональной субсидии и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».