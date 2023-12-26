Дорожный нацпроект этого года завершился установкой фонарей на одной из улиц Петрозаводска

На улице Корабелов в карельской столице установили 44 светильника.
Как сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт», работы выполнили специалисты муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы».
На улице Корабелов установили 44 светодиодных фонаря мощностью 100 Вт.
Напомним, модернизация системы уличного освещения карельской столицы началась в прошлом году. Работы проводятся на средства региональной субсидии и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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