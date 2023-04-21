Дорожный рабочий получил тяжелые травмы под колесами легковушки в Карелии

Инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая с дорожным рабочим, сообщили в ведомстве.

Государственная инспекция труда республики завершила расследование тяжелого несчастного случая с дорожным рабочим общества с ограниченной ответственностью «Технострой».



Сотрудник указанной фирмы получил тяжелые травмы под колесами легкового автомобиля, когда находился на работе.



По мнению инспекторов, водитель легковушки нарушил ПДД, дорожного рабочего никто не контролировал, к тому же работодатель не проследил за средствами индивидуальной защиты у пострадавшего - у рабочего в момент ДТП не было каски.