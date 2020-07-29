Дорожный рабочий потерялся в лесу в Карелии

С 25 июля спасатели ведут поиски дорожного рабочего, который зашел в лесополосу за грибами и не вернулся.

Ранее карельская поисково-спасательная служба сообщала, что 44-летний мужчина заблудился 25 июля в лесном массиве на 31-ом километре автодороги "Кемь – Калевала" в Кемский районе.

"Работа ведется совместно с полицией и с помощью навигационного и поискового оборудования, но пока поиски не принесли результатов", - сказали спасатели.

Сегодня ночью в соцсети появился пост с просьбой оказать помощь в поисках пропавшего рабочего.

"Верю в мощь соцсетей! – написал автор. - Ко мне обратился мой хороший друг и рассказал странную историю: неподалеку от Кеми, прямо на трассе пропал дорожный рабочий. Ничем не примечательный мужичок 44 лет. Обычная, казалось бы, ситуация: много людей пропадает. Пропавший рабочий Игорь уже 5 лет трудится в серьезной компании "Технострой", воспитывает ребенка-инвалида 12-ти лет и содержит мать. Странность ситуации в том, что Игорь ушел в лес от дороги и почти сразу пропал (прям мистика), участок, где он пропал, ограничен трассой и ЛЭП. Получается, взрослый мужик, опытный рыбак и грибник потеряться в 4 соснах".

Автор сообщения в соцсети обращается к жителям Кеми, Беломорска, Сегежи, Медгоры, Петрозаводска с просьбой помочь найти человека.

"Нужна помощь: транспорт из Петрозаводска до места и обратно. Рации. Навигаторы. Кто может - помогите средствами на топливо. И самое главное – люди, желающие присоединиться или помочь".

Желающим помочь могут писать на страницу автора сообщения.