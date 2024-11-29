Дорожный знак улетел прямо в автомобиль в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео от Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Опасный инцидент с дорожным знаком произошел на Ключевой.

Опасное происшествие случилось в понедельник, 2 декабря, в 18.20 вечера в петрозаводском районе Ключевая, на перекрестке улиц Репникова и Ключевая.

Соответствующее видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам, знак сорвало от ветра, и он отлетел прямо в проезжавший вниз по улице Ключевая автомобиль. Авто после инцидента остановился. Информации о пострадавших е поступало.