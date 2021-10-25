Дорожный знак упал после столкновения двух автомобилей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Лихач на улице Анохина протаранил автомобиль, отбросив его на тротуар и дорожный знак.

В минувшее воскресенье, 24 октября, в 21.04 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Анохина столкнулись два автомобиля, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла в тот момент, когда один из участников движения выехал со второстепенной дороги на главную и протаранил автомобиль.

От удара лихача автомобиль отбросило на тротуар, где он снес дорожный знак и остановился.

Транспортные средства и дорожный знак получили механические повреждения.

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

ДТП попало в объектив камер наружного наблюдения «Ситилинк» и «Сампо.ру».