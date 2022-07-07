«Доски скрипят и падают»: мост в Петрозаводске разваливается на глазах (ФОТО)

Курганский мост в столице Карелии находится в плачевном состоянии.

Читательница «Столицы на Онего» прислала в редакцию фотографии Курганского моста через реку Лососинка, связывающего аллею Зеленая Тропа и спортивный комплекс «Курган».

На фото видно, в каком удручающем состоянии находится переправа. На деревянном настиле зияют дыры, через которые видно воду, торчат сломанные доски с острыми гвоздями.

«Люди идут, и доски под ними скрипят и шатаются. Страшно подумать, что может произойти. А если ребенок какой-нибудь провалится вниз?», — спрашивает автор фото.

Напомним, ранее в Пудожском районе большегрузы разрушили единственный мост, соединяющий поселок с большой землей, и теперь жители просят власти отремонтировать переправу, пока не случилось беды.