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Новости. Общество
09:55, 31 Марта 2018

Досрочный период сдачи ЕГЭ в Карелии стартовал с экзамена по математике

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Около 80 школьников и выпускников прошлых лет республики сдали Единый государственный экзамен по математике досрочно.

В Карелии ЕГЭ прошли в трех экзаменационных пунктах: Центре оценки качества образования, Петрозаводском педагогическом колледже и школе №38, рассказали в Министерстве образования республики. При проведении экзаменов нарушений и технологических сбоев зафиксировано не было.

"Трое школьников сдавали математику базового уровня. Эти ребята не смогут пройти государственную итоговую аттестацию в основной период по уважительным причинам. Профильную математику сдавали 73 человека, все они – выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей и техникумов республики. Один из участников экзамена завершил испытание досрочно в связи с плохим самочувствием. Он будет допущен к сдаче ЕГЭ повторно в резервный день", - рассказала заместитель Министра образования Карелии Наталья Волкова.

Напомним, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 апреля.

Следующие экзамены пройдут 2 апреля: выпускники сдадут иностранные языки (письменно), биологию и физику.

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