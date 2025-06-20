Доставщик перелетел через легковушку в центре Петрозаводска

Жесткая авария произошла на улице Луначарского вечером 18 июля.

Жесткая авария с участием курьера на скутере и легкового автомобиля произошла вечером в центре Петрозаводска, на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга в 19.56 вечера 18 июля, в пятницу. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Легковой автомобиль поворачивал с улицы Луначарского на Гюллинга, тогда как курьер двигался по Луначарского прямо в сторону улицы Пушкинская.

От удара водитель скутера перелетел через авто и приземлился, ударившись об асфальт и ограждение, после чего лежал, не шевелясь. Через некоторое время на место выехала скорая. Пострадавший был госпитализирован. Подробности ДТП и состояние курьера уточняются.