Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

Странная авария произошла вчера, 23 августа, вечером на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Московской. Она попала на камеры проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».

В 20:02 доставщик еды на электровелосипеде ехал по Первомайскому проспекту от центра города. Ехал быстро. На перекрестке с улицей Московской его не пропустил легковой автомобиль, который совершал левый поворот.

Однако водитель авто успел затормозить, чтобы избежать столкновения, а вот водитель двухколесника не справился с управлением и упал на проезжую часть в районе пешеходного перехода. И, судя по дальнейшей записи, получил травмы.

На видео видно, что водитель авто после аварии на мгновение остановился, оценивая обстановку, а потом принял решение уехать с места инцидента. Хотя по правилам должен был остаться.

Далее на ролике видно, что помощь пострадавшему доставщику еды оказали прохожие. Вероятно, они и вызвали скорую, которая прибыла на место и долго время оказывала помощь пострадавшему.