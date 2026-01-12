Названы самые популярные у заключённых в Карелии писатели и поэты 2025 года

Фёдор Достоевский, Грегори Дэвид Робертс и Дарья Донцова вошли в список самых читаемых авторов в исправительных учреждениях Карелии в 2025 году.

Такие данные выявили по итогам анализа читательского спроса в пенитенциарных учреждениях в своих 10 библиотеках, где содержится более 22 тысяч книг, сообщает республиканское УФСИН.



Среди художественной литературы в 2025 году осуждённые чаще всего выбирали:



— Александр Дюма — «Граф Монте-Кристо», «Анж Питу», «Учитель фехтования»;



— Грегори Дэвид Робертс — «Шантарам»;



— Валентин Пикуль — «Крейсера», «3 возраста Окини-сан»;



— Стивен Кинг — «Сияние»;



— Фёдор Достоевский — «Бесы», «Братья Карамазовы»;



— Михаил Булгаков — «Белая Гвардия», «Мастер и Маргарита»;



— Лев Толстой — «Анна Каренина», «Война и мир»;



— Александр Митич — «Игра в поддавки»; Анри Шарьер — «Мотылёк»;



— Дарья Донцова — «Ангел на метле» и другие её детективы.



Популярными поэтами остаются Пушкин, Есенин, Маяковский, Омар Хайям, Вольтер и Байрон.





В распоряжении лиц в местах лишения свободы региона, помимо библиотек, действуют 6 читальных залов. Фонд насчитывает:



— Художественной литературы — 18 591 издание.



— Духовной литературы — 3 052.



— Юридической — 856.



— Сборников, посвящённых противодействию экстремизму и терроризму — 95;



— Научно-популярной и иной — 86.



— Чтение в местах лишения свободы — это не только вариант досуга, но и ключевой социально-воспитательный фактор. Книги помогают расширить кругозор, поддержать интеллектуальную активность, играют важнейшую роль в саморазвитии, личностном росте, мотивируют к осознанным изменениям в условиях изоляции. Именно поэтому библиотечные фонды в колониях считаются неотъемлемой частью культурной и образовательной среды. Стоит отметить, что особое внимание лица, преступившие черту закона, стали уделять повторению правил русского языка, а также учебной литературе, словарям, пособиям по английскому, китайскому, испанскому и другим языкам, — поделились сотрудники исправительных учреждений.

