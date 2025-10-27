«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

Горожан приглашают посетить лекцию, посвящённую судьбам героинь древнегреческих мифов.
30 октября с 17:30 до 18:30 в стенах Выставочного зала города Петрозаводска будет проходить лекция «Достойнейшие из жён: женские образы в поэмах Гомера», посвящённая судьбам героинь древнегреческих мифов. Об этом сообщили в группе учреждения.
— На примере образов Елены Прекрасной, Андромахи, Медеи и Пенелопы попробуем проследить роль женщины в суровом мире мифологической Греции, — написали там.
Проводить занятие будет кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики Института филологии ПетрГУ Анна Скоропадская.
Стоимость одного билета составляет 200 рублей. Забронировать места можно онлайн и в кассе.