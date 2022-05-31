Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?

В Карелии началась избирательная кампания по выборам главы республики.

Законодательное собрание Карелии приняло 3 июня нужное решение, все формальности соблюдены, выборы главы назначены и можно переходить на личности тех, кто считает себя достойным встать у руля республики.

Уже много лет накануне выборного периода карельская оппозиция «Единой России» грезит о выдвижении единого кандидата, у которого появились бы реальные шансы на победу. Не стал исключением и 2022 год. Ещё в феврале в федеральных СМИ появилась информация, что «эсеры и коммунисты могут объединиться на выборах главы республики». И даже якобы портфели поделены: в случае победы одной партии достанется губернаторское кресло, а другой — пост сенатора.

Необходимость слияния в выборном процессе доходчиво объяснял первый секретарь рескома КПРФ Евгений Ульянов. Всё дело в муниципальном фильтре. Ведь по закону кандидату на пост губернатора нужно собрать около 90 подписей муниципальных глав и депутатов. А где их взять, если партии игнорируют муниципальные выборы или участвуют в них формально? На единого кандидата от оппозиции наскрести необходимые голоса ещё можно, а вот поодиночке это возможно только при благословении «Единой России». Впрочем, все разговоры о едином кандидате ими и остались.

От «Единой России» будет бороться за губернаторское кресло Артур Парфенчиков, совсем недавно получивший на это дело «благословение» президента России Владимира Путина.

Тут будет уместно напомнить, что пять лет назад в точно такой же выборной схватке участвовали представители всех парламентских партий. И даже две фамилии кандидатов совпадают — Парфенчиков и Ульянов (пока не выдвинулся, но в его выдвижении никто не сомневается). Первый, кстати, выиграл выборы в первом туре, набрав 61,3% голосов, второй проиграл — 12,1% голосов. «Эсер» Ирина Петеляева получила 18%, либерал-демократ Евгений Беседный удовлетворился 5,7% голосов.

«Эсеры» ведут себя совершенно непонятно. Поползли слухи, что партия откажется участвовать в борьбе за губернаторское кресло, и Андрей Рогалевич (именно его называют реальным кандидатом от СРЗП), было заявил, что «рванёт на отдых в Осетию». Однако через несколько дней также публично отдых отменил. Стало быть, блюдо еще готовится.

Правда, при всём к нему уважении, Рогалевич менее известен в Карелии, нежели ныне исчезнувшая с республиканского политического небосклона Ирина Петеляева. Учитывая, что карельские избиратели больше голосуют за фамилии, нежели за программные установки партий, можно предположить, что Андрей Сергеевич будет идти вровень с лидером КПРФ Ульяновым.

Что же касается возможного кандидата от ЛДПР Александра Паккуева, то тут вообще всё грустно. Избиратель данной партии всегда голосовал «за Жириновского», а не за местных её представителей. Безвременный уход Владимира Вольфовича вверг в кризис не только федеральную верхушку ЛДПР, но и её отделения на местах. Улучшение результата выборов 2017 года вряд ли возможно, а вот ухудшение не просто маячит в дверях, а ломится в них.

Судя по всему, достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему Главе Карелии Артуру Парфенчикову не предвидится. Кандидатов будет достаточно, но они не в состоянии противостоять тяжеловесу от «Единой России».

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