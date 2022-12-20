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Достопримечательность Карелии показали в Сербии

Новости. Культура
18:20, 20 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Музей «Кижи» представил «Кижский погост» на Российско-Сербском культурно-туристском форуме в Белграде.

На III Российско-Сербском культурно-туристском форуме в Белграде была презентована выставка «Восьмое чудо света», посвященная памятнику деревянного зодчества «Кижский погост», входящему в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Выставку в одном из выставочных залов Русского дома представила заместитель директора по научно-фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности «Кижи» Маргарита Кистерная. Посетители увидели макеты кижских памятников и работы известного карельского фотографа, сотрудника музей «Кижи» Игоря Георгиевского. Фотограф запечатлел главный объект Кижского погоста — двадцатидвухглавую церковь Преображения Господня такой, какой видели ее зодчие и прихожане больше трехсот лет назад. Преображенскую церковь на фотографиях зрители увидели изнутри и снаружи, издалека и вблизи, в ночное и дневное время, зимой и летом, с воды и с суши, в одиночестве и в окружении людей — реставраторов, сотрудников «Ожившей экспозиции» музея, священнослужителей, паломников, художников, местных жителей и туристов.

Организаторами форума выступили Министерство культуры России и Министерство культуры Сербии.

Ранее сообщалось, о главных достопримечательностях Карелии рассказали в Сирии.

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