Достопримечательность Карелии привлекла внимание федеральных дорожников

Петроглифы Карелии отмечены в перечне достопримечательностей, до которых можно добраться по федеральным трассам страны.

Петроглифы карельского Беломорья вошли в перечень достопримечательностей федеральных дорог страны по мнению Росавтодора.



«Делимся с вами необычными местами, рядом с которыми пролегают наши федеральные трассы. В списке — одна из старейших дорог — М-5 «Урал», любимая альпинистами А-155 и загадочная Р-21 «Кола» с её полярными тайнами», - говорится в сообщении паблика «Росавтодор».



Также в списке дорожников снежные пики Домбая, перья Уральских гор, северное сияние над Хибинами и резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что туристов приглашают посетить развалины лютеранской кирхи на юге Карелии.