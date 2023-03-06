Доступ к парковке вокзала, откуда отправляются поезда из Москвы в Петрозаводск, ограничили

С 6 марта закрыта одна из полос въезда на парковку Ленинградского вокзала в Москве.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, в связи с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций с 6 марта закрыта одна из полос въезда на парковку Ленинградского вокзала. Полоса расположена вдоль западного фасада рядом с зоной посадки и высадки поездов дальнего следования. Также на период проведения работ будет ограничен доступ к 10 парковочным местам. Ориентировочный срок завершения работ – 20 апреля.

В РЖД пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, в Санкт-Петербурге переведут часть поездов с Ладожского на другие вокзалы.