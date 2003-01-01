Более 45 тысяч жителей Карелии уже пользуются приложением.
В магазинах приложений уже доступна для скачивания обновлённая версия «Госуслуги Дом» – 4.2.0.
Вот что в ней улучшили:
– Обучили умного помощника – теперь он отвечает на типовые вопросы в службу поддержки, чтобы сотрудники могли быстрее решать проблемы пользователей;
– Доработали авторизацию, чтобы проблем со входом через приложение Госуслуг больше не возникало;
– Оптимизировали отправку обращений в Госжилинспекцию — помощник подскажет, как составить их грамотно, и дополнит подробностями;
– Устранили ошибки при отправке результата голосования, в отображении суммы на экране счета и при подаче запроса на внесение недостающих кадастровых номеров;
– Исправили ряд технических ошибок, чтобы приложение работало стабильнее.
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» доступно для скачивания в магазинах приложений и на портале ГИС ЖКХ.