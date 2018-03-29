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Новости. Общество
16:19, 29 Марта 2018

Доступность ипотеки для жителей Карелии ниже, чем в среднем по России

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Темпы роста жилищного кредитования в Карелии вдвое ниже среднероссийских.

Это следует из материалов Национального банка Карелии, подготовленных к встрече главы учреждения Елены Кулешовой с журналистами.

Задолженность населения Карелии по жилищным кредитам за последний год выросла на 9,2% - до 24,1 млрд рублей по состоянию на 1 февраля 2018 года.

Это вдвое меньше среднероссийского показателя, который составляет 16,3%.

Согласно статистике Нацбанка, жилищные кредиты составили 41% в общем объеме кредитования населения.

Каков общий объем кредитования населения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-03-29 17:02:43
Вывод-уровень жизни в Карелии ниже среднестатистического по стране в два раза!!! И это в районе приравненном к Северу,где ещё выплачиваются северные надбавки!!! Предприятия закрываются,экономическая среда для бизнеса в Карелии неблагоприятная,весь рынок Карелии в руках Москвы и Питера.Мы же как калония!
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