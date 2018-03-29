Доступность ипотеки для жителей Карелии ниже, чем в среднем по России

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Темпы роста жилищного кредитования в Карелии вдвое ниже среднероссийских.
Это следует из материалов Национального банка Карелии, подготовленных к встрече главы учреждения Елены Кулешовой с журналистами.
Задолженность населения Карелии по жилищным кредитам за последний год выросла на 9,2% - до 24,1 млрд рублей по состоянию на 1 февраля 2018 года.
Это вдвое меньше среднероссийского показателя, который составляет 16,3%.
Согласно статистике Нацбанка, жилищные кредиты составили 41% в общем объеме кредитования населения.
Каков общий объем кредитования населения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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