Доступность ипотеки для жителей Карелии ниже, чем в среднем по России

Темпы роста жилищного кредитования в Карелии вдвое ниже среднероссийских.

Это следует из материалов Национального банка Карелии, подготовленных к встрече главы учреждения Елены Кулешовой с журналистами.

Задолженность населения Карелии по жилищным кредитам за последний год выросла на 9,2% - до 24,1 млрд рублей по состоянию на 1 февраля 2018 года.

Это вдвое меньше среднероссийского показателя, который составляет 16,3%.

Согласно статистике Нацбанка, жилищные кредиты составили 41% в общем объеме кредитования населения.

Каков общий объем кредитования населения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".