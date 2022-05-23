890x80
Реклама
«Я не позволю себя оскорблять!»
Сегодня 15:24
«Я что, на помойке себя нашел, что ли?»
Сегодня 15:45
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом
Сегодня 09:41
В Карелии найдено тело одного из пропавших на Ладоге туристов
23.05.2022 22:06

Доступные способы покупки квартиры в новостройке

Новости. Общество
18:02, 24 Мая 2022

Новости партнеров

Как купить квартиру? Ответ на этот вопрос мы получили в строительной компании «Баренц Групп», у специалистов которой есть доступные варианты решения.

Если вы задумались о покупке квартиры в новом жилом районе TALOJARVI город у воды или в жилом доме «Onegin» — специалисты компании "Баренц Групп" помогут вам принять правильное решение.

К каждому клиенту у компании «Баренц Групп» индивидуальный подход, предлагаются различные варианты оплаты:

• ипотека
• рассрочка до момента сдачи
• зачет недвижимости

Один из популярных вариантов покупки квартиры — ипотечный кредит. Подать заявку для получения положительного решения и рассчитать ежемесячные платежи возможно через ипотечного брокера компании «Баренц Групп». Подать заявку можно под самую низкую ставку — 5,7%.

Также компания «Баренц Групп» скоро запустит программу субсидирования процентной ставки (про данную программу мы расскажем в следующих статьях).

Помимо ипотеки есть и другой вариант оплаты — рассрочка. Здесь необходим первый взнос. Остаток суммы разбивается на каждый месяц до срока сдачи квартиры, то есть клиент должен выплатить сумму до момента выдачи ему ключей. И здесь к каждому клиенту индивидуальный подход.

Пример: если у человека есть депозит, который можно снять только через полгода, а первый взнос невелик, в «Баренц Групп» готовы подождать и составить удобный для покупателя график оплаты. Таким образом, стандартная рассрочка модифицируется и становится гибкой.

«Баренц Групп» также предлагает зачет в стоимость новой квартиры имеющейся недвижимости.

Сотрудники агентства недвижимости оценивают жилье клиента на вторичном рынке: сначала делается экспресс-оценка, затем — более точная, непосредственно в квартире. С клиентом заключаются два договора — первый на покупку квартиры в новостройке, второй — на реализацию его старой квартиры, который действует три месяца — срок, за который она должна быть продана. Деньги от продажи старой квартиры вносятся в погашение суммы на новую.  

Подбирайте квартиру по своим параметрам или просто приходите в любой из офисов «Баренц Групп»:

— пр. Карла Маркса д. 1А
— ул. Береговая, д. 1
— б. Интернационалистов, д. 8
— ул. Казарменская, д. 4 (агентство недвижимости)

Все остальное сделают специалисты продаж новостроек и вторичной недвижимости — от вашего желания приобрести квартиру до получения ключей.

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331.

 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 15:24
Политкухня
«Я не позволю себя оскорблять!»
Глава администрации района Карелии и титулованный самбист Максим Антипов объяснил, зачем решил подключить полицию к разборкам с сетевыми оппонентами.
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
Сегодня 15:06
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
20.05.2022 08:58
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Вся аналитика

Чтиво

23.05.2022 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.