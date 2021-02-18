Доцент РАНХиГС разложил по полочкам инициативу о прямых выборах мэров в Карелии

Рабочая группа по приведению Конституции Карелии в соответствие с Конституцией России 3 февраля не поддержала инициативу депутата парламента Евгения Ульянова, который предложил часть 1 статьи 10 Конституции Карелии дополнить словами: "Руководители муниципальных образований избираются всенародным голосованием".

Относится ли данная норма к Конституции и не противоречит ли она федеральному законодательству, прокомментировал кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права и процесса, доцент кафедры государственного права Карельского филиала РАНХиГС Петр Воронецкий.

"Конституции республик в составе Российской Федерации должны соответствовать не только Конституции Российской Федерации, но и федеральным законам, принятым по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. В частности, в соответствии с п. "а" и "н" ч.1 ст.72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся обеспечение соответствия конституций и законов республик федеральным законам, а также установление общих принципов организации местного самоуправления.

И представляется, что по своей формулировке вносимое в Конституцию Республики Карелия предложение не соответствует федеральному закону как с точки зрения формулировок, так и возможного источника правового регулирования.

Во-первых, непонятно что подразумевается под "всенародным голосованием". В теории конституционного права под этим термином обычно понимается референдум. Если законодатель Республики Карелия хочет указать, что та или иная муниципальная должность должна быть выборной, то нужно использовать термин "избираются на муниципальных выборах". В соответствии с ч.1 ст.23 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" "муниципальные выборы проводятся в целях избрания выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

Во-вторых, неясно, что подразумевается под "руководителями муниципальных образований". Должность именно в такой формулировке не упоминается ни в одном федеральном законе. Представляется, что нужно использовать термин "глава муниципального образования". Кстати, подпункт 8 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" определяет закрытый перечень выборных должностных лиц. К ним относятся президент Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также избираемый непосредственно гражданами Российской Федерации, проживающими на территории муниципального образования, глава муниципального образования.

В части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" указаны варианты того, в каком порядке глава муниципального образования может быть наделен полномочиями (т.е., избирается ли он на выборах, или иным способом замещает должность). Впоследствии данный порядок раскрывается в законах субъектов и уставах муниципальных образований. В частности, в Республике Карелия был принят Закон Республики Карелия от 30.09.2014 г. N 1835-ЗРК "О порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике Карелия", который в соответствии с вышеуказанной нормой федеральный закон №131-ФЗ урегулировал варианты избрания глав различных видов муниципальных образований.

В-третьих, если исходить из буквального толкования вышеупомянутой части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", можно прийти к выводу о том, что выбор порядка наделения полномочиями главы муниципального образования определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования. То есть, федеральный закон №131-ФЗ не предполагает того, что данный вопрос может быть урегулирован на уровне конституции республики (устава иного субъекта РФ).