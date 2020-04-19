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Доверчивая пенсионерка из Петрозаводска перевела мошеннику более 1 млн рублей

Новости. Криминал
12:35, 20 Апреля 2020
фото: © pixabay
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В минувшую пятницу в полицию обратилась 64-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

В беседе с сотрудниками полиции она рассказала, что ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он уточнил, есть ли у женщины банковская карта. Получив утвердительный ответ, собеседник сообщил, что неизвестные пытаются получить к ней доступ. По его словам, избежать финансовой потери можно, если действовать быстро и перевести дденьги на резервный счет.

Пенсионерка сообщила требуемую информацию и с её кредитной карты было списано 389 тысяч  рублей.

Спустя час мошенник  перезвонил снова. Его интересовало, есть ли у пенсионерки сбережения, возможно в других банках. Узнав, что она хранит некоторую сумму на сберегательной книжке, он сообщил о новой атаке неизвестных на ее счета. Доверчивая петрозаводчанка перевела на продиктованный счет 800 тысяч рублей.

Разговор был закончен. Женщина подождала, когда ей сообщат номер якобы открытого на ее имя резервного счета.

Но нового звонка она не дождалась и отправилась в полицию.

Ранее другая пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.

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