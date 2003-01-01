Доверчивая студентка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

Несовершеннолетнюю студентку ввели в заблуждение мошенники.

Сначала девушке поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником образовательного учреждения, но какого — не уточнил. Собеседник убедил её назвать код их смс будто бы для заполнения некого «электронного журнала». Когда девушка продиктовала цифры, разговор прекратился.

— После этого студентке позвонили якобы из Центробанка. «Специалист» пояснил, что с её счетов производятся незаконные переводы преступникам. Необходимо срочно отправить денежные средства в «безопасную ячейку» банка, иначе родителям несовершеннолетней гражданки грозит уголовная ответственность, — рассказали в МВД Карелии.

Обеспокоенная петрозаводчанка стала следовать указаниям неизвестных и перечислила на якобы безопасные счета все сбережения — 470 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере.

Полиция Карелии напоминает, что мошенники могут представиться кем угодно, в том числе представителями образовательных организаций. Коды из смс по телефону спрашивают только аферисты. «Безопасный счёт», «безопасная ячейка банка» — понятия, используемые лишь киберпреступниками, а Центробанк не работает с физическими лицами.