Доверчивые жители Петрозаводска за сутки перевели мошенникам больше двух миллионов рублей

В полицию поступило пять заявлений от жителей карельской столицы, которые сообщили о краже денег обманным путем.

В полицию республики ежедневно поступают заявления о краже денег обманным путем. Только в понедельник, 30 октября, в полицию Петрозаводска обратись пятеро горожан, которые оказались жертвами дистанционных мошенничеств, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Один из потерпевших, 55-летний петрозаводчанин, рассказал, что разместил на известной торговой площадке объявление о продаже мотобуксировщика. Покупатель нашелся сразу и под предлогом оплаты товара попросил назвать реквизиты банковской карты и код из смс. Как только петрозаводчанин их сообщил, с его счета списали 50 тысяч рублей.

Другой житель Петрозаводска 2002 года рождения получил сообщение в социальной сети якобы от брата, который просил в долг 5 тысяч рублей. Петрозаводчанин перевел деньги на счет, указанный в переписке, а потом узнал, что страницу его родственника взломали.

Популярную схему «звонок из банка» аферисты применили в отношении трех жителей карельской столицы. Так, 59-летнему горожанину мошенники сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы отменить операцию, мужчина взял кредиты в двух банках, а затем перевел личные и заемные деньги в сумме 1 млн 950 тысяч рублей на счет, который ему продиктовали.

Под видом сотрудников полиции мошенники связались с 69-летней петрозаводчанкой. Аферисты убедили пенсионерку, что на её счетах замечены подозрительные операции, и убедили перевести все сбережения - 273 тысяч рублей на посторонний счет. Аналогичным образом обманули и 57-летняя жительницу столицы Карелии, похитив у неё 19 тысяч рублей.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки, уточнили в пресс-службе ведомства.