Доверчивый студент в Карелии перевел половину стипендии лжеотцу

Мошенники выманили деньги у жителей Суоярви через социальные сети, сообщил в МВД Карелии.

В отделение МВД России по Суоярвскому району обратилась 48-летняя горожанка. Она рассказала полицейским, что получила от своей знакомой сообщение, в котором та просила ее одолжить ей некоторую сумму. Заявитель сделала перевод на 14 тысяч рублей.

Следующее сообщение от этой же знакомой содержало просьбу о новом займе в 15 тысяч рублей на тот же счет. Жительница Суоряви засомневалась и решила лично узнать у знакомой о финансовых проблемах. Но новость была нерадостной: выяснилось, что страницу знакомой взломали и неизвестные разослали такие просьбы по всему списку друзей.

Похожая история произошла с молодым человеком – жителем Суоярвского района. В социальной сети он получил сообщение от отца с просьбой совершить денежный перевод. Что тот и сделал, через несколько минут просьба о переводе повторилась и молодой человек перевел еще некоторую часть денежных средств. Зашедшая в комнату мама пресекла этот бесконтрольный перевод денег сообщением, что страница отца взломана. Но за это короткое время 20-летний мужчина лишился 6 тысяч рублей – половины своей стипендии.