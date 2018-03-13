Доверчивый житель Петрозаводска "повелся" на дешевую квартиру и пожалел об этом

Мужчина поверил мошеннику и лишился денег.

Житель Петрозаводска нашел на одной из электронных площадок объявление о продаже квартиры в Санкт-Петербурге. Цена была указана более чем привлекательная, потому он позвонил по указанному номеру, рассказали в МВД Карелии. Ответивший на звонок мужчина представился владельцем продаваемого объекта и объяснил низкую стоимость недвижимости срочностью продажи. Продавец пообещал, что снимет объявление сразу же после того, как на его счет будет перечислен аванс. Петрозаводчанин решил подстраховаться и попросил вторую сторону прислать копию документа, подтверждающего личность. Вскоре он получил скан-копию паспорта гражданина, адрес регистрации которого совпадал с адресом продаваемой жилплощади. Это убедило покупателя в честности сделки, и он перечислил 20 тысяч рублей на указанный счет.

Через некоторое время потерпевшему вновь позвонил мнимый продавец и запросил еще 40 тысяч рублей. После этого мужчина понял, что его обманули. Он сообщил, что передумал покупать квартиру и попросил вернуть деньги. В ответ он услышал обещание возврата денежных средств в течение суток. На этом связь с продавцом прервалась.

Потерпевший сообщил о противоправном деянии в органы внутренних дел. В настоящее время проводится проверка.