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Доверившись телефонным незнакомцам, три петрозаводчанки «погорели» на инвестициях, подарив аферистам почти 3,4 млн рублей

Новости. Криминал
13:50, 17 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Нелюбовь»

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Три петрозаводчанки обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве  обратилась 57-летняя горожанка. В мессенджере ей позвонила молодая девушка и рассказала, что появилась «компенсация рождённым в СССР». Якобы для выплаты нужно перевести 10 тысяч рублей, чтобы получить сумму в пять раз больше. 

Сначала женщина захотела отправить деньги, но передумала. Вскоре ей позвонил ещё один человек и сообщил, что выплата всё-таки будет, а также предложил женщине заняться инвестициями. Она согласилась. Следующий звонок поступил от аналитика-куратора. Пенсионерка поведала ему, что у неё немного денег для вложений, поэтому собеседник выслал ей «финансовую помощь для начинающих». Вскоре, по словам петрозаводчанки, она заметила пополнение счёта на несколько десятков тысяч рублей. Женщина начала переводить полученные деньги и личные накопления на посторонние счета. Чтобы сумма вложений была больше, она оформила кредиты и взяла деньги в долг. Когда она захотела вывести прибыль, мужчина по имени Жан Клон уговорил её заплатить налог в сумме более 200 тысяч рублей. Однако это не помогло получить «заработанное». Женщина обо всем рассказала сыну, тот посоветовал обратиться в полицию. Ущерб в итоге составил 965 тсяч 500 рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

А 49-летняя петрозаводчанка захотела заняться инвестициями после того, как увидела рекламу. Она заполнила анкету на неизвестном сайте. Чуть позже ей позвонил «куратор», объяснил все тонкости и указал, куда нужно переводить деньги. Для получения крупной прибыли нужны были значительные вложения, поэтому горожанка оформила несколько кредитов в разных банках. Стать обладательницей внушительных денежных сумм, однако, она не смогла. Вместо этого женщина лишилась почти 2 млн 414 тысяч рублей. Было также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, отметили в республиканском МВД.

Третье заявление поступило от 72-летней горожанки. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил незнакомец с предложением заработать на инвестициях. Она отказалась, сославшись на то, что ничего в этом не понимает. Однако вскоре ей позвонил ещё один человек и сообщил, что на имя женщины открыт инвестиционный счёт — его нужно либо пополнить, либо закрыть. Затем с ней связалась девушка и рассказала о том, что на этом счёте появились деньги, которые можно вывести на любую карту, чтобы они не пропали. Когда пенсионерка стала отказываться, собеседница начала задавать странные вопросы. Она уточнила название банка, где та обслуживается, поинтересовалась, в какой день приходит пенсия. После этого сообщила, что нужно заключить некое соглашение с банком, и попросила назвать коды из С. С. Когда разговор прекратился, заявительница заметила, что с её счёта  списались 6 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, добавили в МВД Карелии.

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