Дождь и гроза ожидаются в воскресенье в Карелии

Специалисты Гидрометцентра республики рассказали о погоде на воскресенье.

В воскресенье, 17 июля, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +17, +22°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет расти.