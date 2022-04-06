Дождь и мокрый снег придут в Карелию в воскресенье

О погоде на 10 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, десятого апреля, в Карелии ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Небольшие, ночью по южной половине республики, днем по северным районам умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +3, +8°C.

В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.