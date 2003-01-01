Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 15 октября

Завтра в Петрозаводске и районах Карелии ожидается дождь.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 15 октября, в Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, днём без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днём западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью 0,+2°С, днём +3,+5°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии ожидается облачность. Ночью местами, днём на большей части небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, днём западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -1,+4°С, днём +2,+7°С.