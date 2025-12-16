Дождь и потепление до +5°С ожидаются в Карелии 18 декабря

Синоптики республиканского гидрометцентра рассказали о погоде на четверг.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 18 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода.
— Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днём +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, — рассказали в ЦГМС.
По республике пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сохранится гололедица. Юго-западный и западный ветер начнёт дуть порывами. Столбики термометров ночью будут колебаться от -1 до +4°С, днём воздух прогреется до +5°С.
Согласно прогнозу синоптиков, очередная волна похолодания ожидается, предположительно, только в последней пятидневке месяца, в преддверии Нового года.