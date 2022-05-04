Дождь и сильный ветер сделают опасной обстановку на трассах Карелии

Госавтоинспекция республики предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий из-за погоды.

В ближайшие дни в республике ожидается дождливая погода, местами усиления ветра. Такие погодные условия могут спровоцировать осложнение дорожной ситуации. Об этом информирует ГИБДД со ссылкой на данные синоптиков.

Госавтоинспекция призывает водителей придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. При выборе скорости движения необходимо учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока. Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений.

Инспекторы также призывают пешеходов к внимательности на дороге. В ГИБДД напоминают, что зонты и капюшоны ограничивают обзор. Сотрудники инспекции советуют пешеходам убедиться в безопасности перед переходом проезжей части.