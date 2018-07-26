Дождь и тепло прогнозируют синоптики на 27 июля в Карелии

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О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В пятницу 27 июля в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.
Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Ночная температура составит +16, +18 градусов, днем воздух прогреется до +24, +26.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем, преимущественно по восточным районам, местами ливни, грозы.
Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.
Ночью похолодает до 14,+19, по северным районам местами те6мпературат опустится до +9, +14 градусов, днем потеплеет до +23, +28, местами +17, +22.
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