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Новости. Погода
17:00, 26 Июля 2018

Дождь и тепло прогнозируют синоптики на 27 июля в Карелии

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О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В пятницу 27 июля в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.

Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит +16, +18 градусов, днем воздух прогреется до +24, +26.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем, преимущественно по восточным районам, местами ливни, грозы.

Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Ночью похолодает до 14,+19, по северным районам местами те6мпературат опустится до +9, +14 градусов, днем потеплеет до +23, +28, местами +17, +22.

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