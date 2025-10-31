Дождь, местами снег: прогноз погоды на 2 ноября

Карельские синоптики рассказали о погоде на воскресенье.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра 2 ноября, в Петрозаводске будет облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +1, +3°С, днём +3,+5°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии облачно. В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днём +2,+7°С.