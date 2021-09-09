Дождь накроет Карелию 14 сентября

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17:00, 13 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Также на большей части территории республики во вторник ожидается порывистый ветер, предупредили в Гидрометцентре Карелии.

В Петрозаводске во вторник будет облачно и дождливо. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит +4, +6°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачно завтра будет и в районах Карелии. Ночью ожидается дождь, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный.

Ветер северо-западный, западный, на северных районах северный, северо-восточный умеренный местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7°С, днем немного потеплеет — до +5, +10°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-13 17:53:40
Уже поливает. Хорошо, что батареи горячие. Дай бог здоровья сотрудникам ТЭЦ и трудолюбивым парням из жэу. А то читали бы сейчас стуча зубами от холода предвыборную макулатуру слабуновой из почтовых ящиков в количестве 142 тыщи штук экземпляров про экологию.
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