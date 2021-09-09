Дождь накроет Карелию 14 сентября

Также на большей части территории республики во вторник ожидается порывистый ветер, предупредили в Гидрометцентре Карелии.

В Петрозаводске во вторник будет облачно и дождливо. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит +4, +6°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачно завтра будет и в районах Карелии. Ночью ожидается дождь, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный.

Ветер северо-западный, западный, на северных районах северный, северо-восточный умеренный местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7°С, днем немного потеплеет — до +5, +10°С.